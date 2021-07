Um homem, de 46 anos, foi esta sexta-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a sete anos e meio de prisão, por ter violado a filha de 15 anos. Tudo aconteceu a 22 de julho de 2019, na casa do pai, no concelho de Tábua, onde a adolescente, que vive com a mãe nos Açores, estava para um período de férias de verão.A menina dormia quando foi atacada à força. "É um crime que deixa efeitos psicológicos e devastadores à vítima", disse o juiz.