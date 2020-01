Homem apanhado a conduzir com 3,20 g/l de álcool no sangue

Um homem de 51 anos foi detido, às 14h40 de segunda-feira, em Agualva, concelho de Sintra, por conduzir com uma taxa-crime de álcool de 3,20 g/l, anunciou ontem a PSP.Foi a condução "irregular" a chamar a atenção de populares que estavam na avenida Santa Maria. Alertada, a PSP encontrou o condutor no sentido ascendente, a realizar manobras ao volante em que quase colidiu com dois outros carros.Parado, acusou mais de seis vezes o limite máximo. Sem antecedentes, o homem foi libertado e notificado a comparecer em tribunal.