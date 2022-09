Homem apanhado a conduzir com taxa de 2,96 gramas de álcool

Um homem de 59 anos foi apanhado a conduzir com 2,96 gramas de álcool por litro de sangue, quase seis vezes mais do que o valor máximo permitido por lei (0,5 g/l).Ao que oapurou, a detenção aconteceu no âmbito de uma fiscalização rodoviária da PSP, na madrugada de ontem, na rua Cónego António Barreiros, em Viseu.