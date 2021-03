Homem apanhado a conduzir sem carta condenado a 80 dias de cadeia. Pagou 720 euros para não ir preso

Um homem, de 29 anos e de Aveiro, foi detido pela PSP, no final da semana passada, para cumprir uma pena de 80 dias de prisão por não ter pago a multa aplicada após ter sido apanhado a conduzir sem carta. Pagou os 720 euros e foi libertado.

A medida aplicada na altura foi uma pena de 80 dias de prisão subsidiária por não ter cumprido com a pena de 120 dias de multa à taxa diária de seis euros, no âmbito da prática do crime de condução sem habilitação legal.

Entre sexta-feira e sábado, a PSP deteve três outros cidadãos, com idades entre 18 e 28 anos, por condução sem habilitação legal, em Aveiro e S. João da Madeira.