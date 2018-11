Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanhado a roubar roupa de estendal no Seixal

Detenção a cabo da PSP de Corroios ocorreu depois de uma patrulha ter visto o jovem, já referenciado por furtos.

Por M.C. | 08:01

A PSP de Corroios, no Seixal deteve um jovem de 22 anos, pelas 17h00 de sábado, depois de ter sido apanhado em flagrante a furtar peças de roupa, no valor de 200 €, de um estendal.



A detenção ocorreu depois de uma patrulha ter visto o jovem, já referenciado por furtos pela polícia.



Os agentes observaram-no ao longe e conseguiram ver o momento do furto da roupa. O jovem foi de imediato detido e os bens desviados entregues ao proprietário.



Ficou detido para ir a tribunal.