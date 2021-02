Um homem de 29 anos, já condenado a nove anos e meio de cadeia por crimes de roubo, foi detido pela PSP de Lisboa por ter roubado um fato de treino num balcão dos CTT.





Os factos remontam à última quinta-feira, no balcão de Correios do Bairro da Boavista. O homem deslocou-se ao mesmo, com o cartão de cidadão e um aviso postal, para levantar um fato de treino no valor de 40 euros. Quando a funcionária se preparava para lho entregar, o homem puxou-o com violência e fugiu.