Um homem, de 33 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto pela suspeita de ser um dos cúmplices do rapto de uma mulher, na madrugada de terça-feira, em Macieira de Sarnes, Oliveira de Azeméis. O suspeito está indiciado dos crimes de rapto, violação de domicílio, coação agravada e moeda falsa. Os inspetores apreenderam na casa do cadastrado dezenas de notas falsas, dois bonés pertencentes à farda de uma força de segurança e um inibidor de sinal de comunicações.





A detenção ocorreu três dias depois de ter sido apanhado o mentor do plano, de 57 anos, que raptou a ex-companheira, de 35, levando-a à força para um motel, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. A vítima foi resgatada por militares da GNR. O cabecilha já está na cadeia, indiciado de rapto, coação sexual, entre outros crimes. O cúmplice agora detido, desempregado e com extenso cadastro, também vai ser presente a juiz.