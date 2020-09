Homem apanhado com 550 mil cigarros em carrinha

Na carrinha que conduzia, o suspeito, de 31 anos, transportava 550 mil cigarros sem estampilha fiscal. Quando foi abordado pelos militares da Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, na sexta-feira, em Várzea, Felgueiras, o homem abandonou a viatura e tentou fugir a pé. Ficou encurralado, após uma perseguição que envolveu disparos para o ar, tendo sido detido.Esta situação causou algum sobressalto entre os moradores, uma vez que o homem fugiu para uma zona residencial. Nas imediações do local situa-se também uma escola.Segundo a UAF da GNR, o suspeito está indiciado por um crime tributário de introdução fraudulenta ao consumo. Será ouvido amanhã em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Felgueiras, com vista à aplicação das medidas de coação.A detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização e de combate à evasão fiscal. Na carrinha do suspeito foram encontrados os 550 mil cigarros, que estavam acondicionados em 275 mil maços de tabaco. Os cigarros não tinham a estampilha fiscal necessária para a sua comercialização em território nacional. O detido também não tinha em sua posse qualquer documento que atestasse a suspensão do imposto.O valor comercial do tabaco apreendido é de 120 mil euros. Caso fosse vendido nestas condições, o Estado seria lesado em 99 mil euros. Este valor seria resultante da evasão aos impostos. A carrinha na qual o homem circulava ficou apreendida à ordem deste processo.