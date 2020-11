Um homem de 42 anos, com cadastro por furtos, foi detido pela GNR, no Bombarral, quando circulava pela rua com um carrinho de compras que tinha acabado de furtar num supermercado.Ao ver os militares, demonstrou nervosismo e disse que estava à espera de boleia de um amigo para casa.Os artigos, no valor de 426 euros, foram apreendidos pelos militares e devolvidos ao supermercado. O suspeito estava na posse de haxixe, que seria para consumo próprio.