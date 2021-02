Uma denúncia para a GNR permitiu aos militares do posto de Grândola apanhar em flagrante um homem, de 33 anos, a furtar pinhas em Melides.Ainda tentou escapar, mas a fuga foi travada na EN261, já perto do Carvalhal. Segundo a GNR, no interior da carrinha foram encontrados "27 quilos de pinhas e uma vara usada para cometer o crime".No veículo estava ainda um adolescente, de 15 anos. O homem foi constituído arguido e libertado a seguir.