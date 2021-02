Homem apanhado a arrombar cofre com pé de cabra em casa de ex-patrão em Fafe

Um ladrão foi surpreendido na casa do ex-patrão, em Medelo, Fafe, na quarta-feira à tarde. O proprietário da moradia apanhou o antigo funcionário, que tinha despedido há poucos dias, com um pé de cabra a estroncar o cofre. Reteve o ladrão até à chegada da patrulha da GNR, dando conta que tinham desaparecido três mil euros do interior do cofre. Mas apesar de ter sido revistado, nenhuma nota foi encontrada na posse do suspeito que foi detido, por ter sido surpreendido em flagrante.

Acabou por ser identificado e libertado. O caso foi participado ao Ministério Público e o arguido notificado para prestar declarações.