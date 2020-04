Homem apanhado de caçadeira na rua a ameaçar vizinho de morte

Saiu à rua de caçadeira na mão para ameaçar de morte o vizinho com quem estava desavindo. A GNR de Águeda foi chamada e o homem, de 47 anos, acabou detido. Em casa do agressor as autoridades encontraram um verdadeiro arsenal, constituído por 20 armas de fogo: tinha 12 caçadeiras, cinco pistolas e ainda três revólveres.As armas foram apreendidas por militares da GNR, que após várias diligências acabaram por libertar o homem. O suspeito foi, no entanto, constituído arguido.Os factos remontam ao passado domingo e esta sexta-feira foram divulgados numa nota da GNR de Aveiro. No mesmo comunicado, esta força de segurança explica que foi chamada ao local para travar a discussão entre os dois vizinhos. Acabou por deparar-se com o cenário de violência, com um dos intervenientes armados.