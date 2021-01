Homem apanhado em flagrante a agredir ex-namorada dentro de carro no Porto

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 28 anos que a agredia uma mulher de 27 anos, no interior de uma viatura, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

Em comunicado, a autoridade policial indicou que "a vítima conseguiu sair da viatura, mas o agressor tentou obrigá-la a entrar novamente, recorrendo a pontapés e estalos".

"Após diligências policiais, apurou-se que a vítima era ex-namorada do agressor e que estava com ele naquele momento contra a sua vontade", adianta ainda a GNR.

O suspeito foi detido em flagrante, tendo sido apreendida a viatura e um telemóvel. A vítima não necessitou de tratamento hospitalar.

O detido, com antecedentes criminais por condução sem habilitação legal, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Paredes, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima e termo de identidade e residência.