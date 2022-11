Homem apanhado em flagrante a agredir mulher sem-abrigo que tinha convidado para morar consigo

A PSP de Lisboa deteve, no domingo passado, um homem em flagrante delito a gritar, agarrar e ameaçar de morte uma mulher, na freguesia de Penha de França, em Lisboa.



O suspeito de violência doméstica, de 33 anos, terá convidado a vítima, uma sem-abrigo que residia numa zona do Algarve, a viajar para Lisboa, com o objetivo de morarem juntos, adiantou a PSP em comunicado.





Os polícias, que se encontravam a patrulhar a zona, avistaram a vítima que "gritava aflitivamente para que o suspeito a largasse", esclareceu em nota a PSP. De imediato, o suspeito foi detido.

O homem ficou detido nas celas da PSP e foi presente a primeiro interrogatório judicial. Termo de identidade e residência foi a medida de coação aplicada, bem como a proibição de contactos com a vítima a menos de 300 metros e de se aproximar da casa da vítima.