Homem apanhado em flagrante a assaltar vivenda em Espinho

Um homem, de 36 anos, foi detido pela suspeita do crime de furto esta terça-feira, ao início da noite, em flagrante delito, pela PSP de Espinho, no interior de uma vivenda no centro da cidade.O resgate do suspeito, que ficou retido numa varanda do primeiro andar da residência, na rua 33, junto à escola basica n°2, foi feito com o recurso a meios dos bombeiros do concelho de Espinho.O homem, e os agentes da PSP, desceram em segurança, por umas escadas.O detido está sinalizado, pelas autoridades, pela suspeita de vários furtos a residências na zona urbana de Espinho. Deverá ser presente, esta quarta-feira, a um juiz de instrução criminal, em Espinho, para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial.No final, o suspeito conhecerá as medidas de coação.