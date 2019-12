Homem apanhado em flagrante a furtar carros

Um homem que estava a furtar em viaturas no estacionamento do Metro do Senhor Roubado, Odivelas, foi detido pela PSP.O suspeito, de 32 anos, foi visto por polícias a acercar-se de um carro, retirando uma peça e colocando-a na bagageira do seu automóvel.Tentou logo depois arrombar um carro e foi detido.Presente a juiz, foi libertado.