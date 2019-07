Homem apanhado em flagrante a tentar matar mulher

Um homem de 20 anos foi detido em flagrante delito, segunda-feira, quando tentava matar uma mulher de 34, na casa da vítima, no concelho de Santiago do Cacém.O suspeito foi apanhado a asfixiar a mulher de quem era amigo, quando um militar da GNR, que estava de passagem depois de sair de serviço, ouviu os pedidos de socorro da vítima.O militar entrou e deteve o agressor de imediato. Desconhecem-se os motivos da agressão.Ouvido em primeiro interrogatório, no próprio dia, no Tribunal Judicial de Setúbal, o homem saiu em liberdade mas proibido de contactar a vítima e a testemunha.Ficou também impedido de se deslocar à localidade de Santiago do Cacém.