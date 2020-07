Homem apanhado na A1 com cinco quilos de droga apanha pena suspensa por tráfico

O Tribunal de Aveiro condenou um homem a cinco anos de pena suspensa por traficar cinco quilos de droga na mala do carro.O arguido, de 29 anos e residente em Sevilha, Espanha, foi apanhado na A1, em Estarreja. Vinha do Algarve e foi detido, em outubro do ano passado, com 18 embalagens de canábis e de liamba.O arguido estava em prisão preventiva e foi ontem libertado pelos juízes.