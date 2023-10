Homem apanhado no aeroporto de Faro com dez quilos de haxixe escondidos em diferentes partes do corpo

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 55 anos, que foi apanhado com dez quilogramas de haxixe no Aeroporto de Faro.Segundo comunicado daquela força policial, o homem estrangeiro tinha antecedentes criminais por crimes violentos e tráfico de droga. Este preparava-se para viajar sozinho para o Reino Unido, "dissimulando diversas embalagens distribuídas por diferentes partes do corpo".Durante a detenção, a PJ apreendeu ainda dinheiro.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, em Faro, e ficou em prisão preventiva.