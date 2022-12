Um homem foi apanhado no Aeroporto de Lisboa, onde chegava num voo proveniente da América do Sul, transportando quase um quilo de cocaína no interior do organismo, divulgou o Ministério Público.O correio de droga, detido pela Polícia Judiciária, foi presente pelo Ministério Público a primeiro interrogatório judicial, indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes. O juiz decidiu aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva. A investigação prossegue.