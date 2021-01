Um homem, de 42 anos, foi apanhado pela mulher a violar a filha de ambos, de 14, em casa, na ilha de S. Miguel, Açores. A companheira denunciou-o, levando a que fosse detido pela PJ.





Os factos ocorreram no sábado. A mulher regressou a casa mais cedo do que o previsto e encontrou o marido a sujeitar a filha a contactos sexuais no quarto. Dois dias depois apresentou queixa na esquadra da PSP, que passou a investigação à PJ. O suspeito foi detido no mesmo dia e ficou proibido de contactar a vítima, vigiado por pulseira eletrónica.