Homem apanhado por moradores a tentar assaltar casa em Albufeira

O assaltante, de 35 anos, arrombou uma janela da residência que pretendia assaltar, durante a madrugada de domingo, em Albufeira. Não contava, contudo, encontrar-se de caras com os proprietários da habitação, que o conseguiram não só intercetar como reter até à chegada da GNR, que o deteve de imediato.Segundo oapurou, o assalto ocorreu pelas 05h15, na rua Júlio Dinis, em Albufeira. O suspeito, depois de se introduzir na habitação, ainda conseguiu reunir diversos objetos que pretendia furtar, no valor de aproximadamente dois mil euros, apurou ojunto de fonte do Comando de Faro da GNR.Foi nessa altura que os habitantes da casa se terão apercebido de que se encontrava alguém estranho no interior da residência, tendo atuado de imediato: o suspeito foi agarrado na posse dos objetos furtados, tendo os moradores alertado de imediato o Destacamento Territorial da GNR de Albufeira, ao mesmo tempo que procediam à retenção do indivíduo.Os militares deslocaram-se então ao local, tendo procedido à detenção do suspeito ainda na residência. Este, segundo oconseguiu apurar, não terá resistido à detenção da GNR.A rua Júlio Dinis, onde ocorreu o assalto, situa-se nas proximidades da rua dos bares da Oura, sendo uma zona muito frequentada por turistas, sobretudo estrangeiros. É também uma zona onde por vezes se registam furtos no interior de residências, quase sempre aproveitando a ausência dos moradores. Neste caso, o ladrão teve azar e foi apanhado.O assaltante foi surpreendido pelos moradores da casa com material avaliado em cerca de dois mil euros, que se preparava para furtar. A GNR de Albufeira, que deteve o suspeito, está atualmente a investigar a situação.