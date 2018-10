Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanhado por vender 137 armas na ‘net’

A investigação durava há apenas quatro meses.

13:46

Facas, soqueiras, punhais, bastões e várias armas elétricas foram apreendidas pela PSP, no cumprimento de dois mandados de busca, no distrito de Viana do Castelo, no âmbito de um processo relacionado com a venda de armas através da internet.



A investigação durava há apenas quatro meses.



Na operação policial, designada Sharp Knife, foi ainda detido um homem pela posse de 137 armas proibidas e por fortes indícios de tráfico e mediação de armas.



Entre o rol de apreensões estão 42 soqueiras, 30 facas borboleta, dez facas de arremesso, três armas elétricas dissimuladas sob a forma de lanterna e bastões extensíveis.



O homem ficou apenas sujeito a termo de identidade e residência após ter sido presente a um juiz de instrução criminal.