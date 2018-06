Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apedreja edifícios públicos em Cascais

Suspeito foi deixado em liberdade e notificado para comparecer no tribunal, tendo faltado à audiência.

08:50

Um polícia de folga deteve um homem, 44 anos, por ter partido três vidros da Câmara de Cascais.



O homem usou pedras da calçada para cometer o crime.



Já com vários processos por danos e crimes contra a propriedade – só este ano soma cinco –, o homem confessou ainda ter partido os vidros do edifício das Finanças, da Segurança Social, de uma agência de seguros, de duas viaturas – uma delas camarária – e de um painel publicitário colocado no paredão junto ao Estoril.



