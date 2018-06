Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem aponta arma de fogo à cabeça de três filhos

Mulher do arguido foi vítima de maus-tratos durante mais de duas décadas e forçada a relações sexuais.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Foram verdadeiros momentos de aflição os descritos pelas duas gémeas, esta segunda-feira, ao coletivo de juízes do Tribunal de Penafiel. As jovens, de 20 anos, recordaram o momento em que o pai, de 49, lhes apontou uma arma de fogo à cabeça e à do seu irmão, de 17, e disse que os iria matar e queimar aos três, em janeiro do ano passado, na casa em que viviam em Amarante.



"Ele disse ao meu irmão: ‘Eu mato-te. Eu rebento-te todo’. Eu e a minha irmã fomos socorrê-lo e ele ameaçou-nos", disse a vítima.



As duas irmãs referiram ainda que o pai espancava a mãe quase diariamente. "Dava-lhe chapadas, murros e pontapés. Quando bebia ficava mais violento. Ele chegava a casa e batia-lhe logo. Desde pequenina que me lembro que ele a agredia e chamava nomes", contou outra a jovem em lágrimas.



O arguido está acusado de ofensas à integridade física qualificada, ameaça agravada, posse de arma proibida e violência doméstica contra a mulher - que foi agredida desde os primeiros dias de casamento, celebrado em 1994. Foi agredida até durante a gestação dos três filhos. Em tribunal, o arguido assumiu parte dos crimes.



"Às vezes tratava mal a minha senhora. Foi o álcool que me fez isto. Mas eu depois pedia desculpas e dava-lhe carinhos. Mas nunca lhe cuspi na cara nem puxei a arma para ameaçar ninguém", explicou. O mecânico negou ainda que espancasse a mulher para que esta mantivesse relações sexuais consigo. "Só fazíamos as coisas com amor."



As filhas do arguido relataram ainda que o pai costumava espancar com frequência o cão da família, tal como refere a acusação do Ministério Publico.