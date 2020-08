Homem aponta caçadeira em loja de kebab em Odivelas

O homem, com cerca de 50 anos, chegou à loja de kebab (espetada de carne tipicamente turca) na rua do Espírito Santo, em Odivelas, perto das 22h00 de sexta-feira.



Embriagado, passou por todos os clientes da fila e fez o seu pedido ao proprietário do estabelecimento. E este informou o homem de que teria de esperar pelo menos 20 minutos, que estavam "com muito trabalho".

O suspeito ainda aguardou, mas quando viu vários motoristas de entrega ao domicílio passarem-lhe à frente não gostou e decidiu agir.





Saiu do local e quando voltou vinha armado com uma caçadeira. De arma em punho ameaçou os funcionários e o proprietário, que se viram obrigados a esconder-se atrás do balcão. O homem exigia ser atendido naquele momento.

Alertados pelo barulho, os moradores chamaram a PSP, que chegou rapidamente ao local. "Ouvi barulhos, vim à janela e já só vi o homem a descer a rua com a caçadeira e a apontá-la para dentro da loja. Depois chegou muita polícia", contou ao CM Francisco Correia, morador da zona.

Quando a PSP chegou ao local, o homem já tinha abandonado a arma num caixote do lixo, mas a polícia conseguiu recuperá-la. As autoridades apenas não conseguiram encontrar nenhuma das munições da caçadeira. "Ele ainda tentou fugir, mas era muita polícia", relatou Francisco Correia.



O homem, que as testemunhas dizem apresentar sinais de estar alcoolizado, foi detido e vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para se estabelecer a medida de coação.