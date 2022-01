Um homem, de 42 anos, foi constituído arguido por simulação de crime, após ter inventado um carjacking nas Caldas da Rainha, supostamente para encobrir um acidente com o carro, apurou o CM junto de fonte policial. O caso teria acontecido na noite de 11 de janeiro, numa estrada na zona de Vidais, a cerca de 10 km da sede do concelho.





Segundo a versão contada pelo homem à GNR, quando estava a conduzir deparou-se com uma pessoa caída no meio da estrada. Quando saiu do veículo para prestar ajuda ao homem, foi surpreendido por outros dois indivíduos, que estavam escondidos e que lhe fizeram uma emboscada. Não chegou a haver violência e o trio fugiu com o carro, onde estaria uma arma do lesado, carregada com munições.