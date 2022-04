Homem armado assalta banco junto a tribunal em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um assalto armado a um banco, em Faro, que fica localizado em frente ao Tribunal Judicial e a cerca de 500 metros do Comando da PSP.O assaltante, ao que oconseguiu apurar, estava armado com uma pistola e invadiu o balcão da agência bancária ABanca, junto ao parque da Pontinha, no centro da cidade algarvia. O suspeito, que aparentava ter cerca de 40 anos, ameaçou os funcionários com a arma de fogo e exigiu o dinheiro da caixa.O crime foi testemunhado por clientes que estavam no interior da entidade bancária com sede em Espanha. O assaltante conseguiu fugir com algum dinheiro dentro de um saco e contou com a ajuda de um cúmplice, que estava à sua espera dentro de uma viatura, na rua. A PSP foi alertada e mobilizou rapidamente vários meios para o local.Segundo oapurou, o assaltante já terá sido identificado. Como envolve uma arma de fogo, o caso foi entregue à Polícia Judiciária, que realizou diligências para tentar localizar o autor e o cúmplice deste roubo armado. Até à hora de fecho desta edição, nenhum dos suspeitos tinha sido detido.