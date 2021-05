Homem armado assalta bomba de combustível em Pombal

A Polícia Judiciária do Centro está a investigar um assalto à mão armada que ocorreu na madrugada de segunda-feira num posto de combustível na Guia, no concelho de Pombal.





Segundo apurou o, pelo menos uma pessoa terá entrado no espaço numa altura em que o funcionário estaria a contar o dinheiro e já com o posto encerrado. Já durante a manhã desta segunda-feira uma equipa da PJ esteve no local a recolher provas e a inquirir testemunhas e está agora a investigar o crime.