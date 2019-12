Homem armado assalta farmácia em Loures

Um homem armado assaltou esta quarta-feira à noite a farmácia Cavaleiros, localizada na avenida António Galvão de Andrade, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem atuou sozinho. O assaltante entrou no estabelecimento e, com recurso a uma arma de fogo, pediu dinheiro.Conseguiu roubar algum dinheiro numa quantia que ainda não é conhecida.O alerta foi dado cerca das 20h00 pelo filho dos proprietários do espaço que estava no local e viu o assaltante através das câmaras de videovigilancia.Na altura do assalto só estavam no local os proprietários, uma técnica e uma cliente.A PSP foi mobilizada para o local e encontra-se agora a investigar.