Homem armado ataca distribuidor de cerveja

Um distribuidor de cerveja, que com um colega descarregava mercadoria para um café na Agualva-Cacém, Sintra, foi atacado por um homem armado com uma pistola.A vítima ficou sem 1746 euros em dinheiro e um cheque com o valor de 138.O ataque teve lugar na manhã de quinta-feira, na praça das Descobertas. Um dos dois funcionários, de 44 anos, foi abordado por um homem com a cara tapada com um lenço e armado com uma pistola.Exigiu-lhe a bolsa que levava à cintura e fugiu a pé. A PSP foi chamada até ao local, estando agora o crime a ser investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa.