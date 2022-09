Uma mulher e as duas filhas, de um e nove anos, viveram horas de verdadeiro terror, esta terça-feira, no interior da casa onde residem, em Figueiredo, Amares, depois de terem sido sequestradas pelo marido e pai, respetivamente, que terá sofrido um surto psicótico. O homem estava munido com uma faca, mas segundo apurou o CM junto de fonte policial, “apenas queria proteger a família das vozes e barulhos que dizia ouvir no exterior”.









Ver comentários