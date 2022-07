Homem armado espalha o terror em Matosinhos

Um homem de 49 anos é acusado de espalhar o medo na cidade de Matosinhos. No âmbito da investigação desenvolvida pelo Comando Territorial da GNR do Porto, que já decorria há alguns meses, o homem foi detido e constituído arguido.



O homem transitava na rua com uma arma de fogo na mão, ameaçando a população de morte e semeava na zona o medo e a inquietação. A arma usada durante as abordagens foi apreendida pelas autoridades durante uma busca domiciliária e outra ao veículo do arguido.





Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Póvoa do Varzim e o homem aguarda julgamento.