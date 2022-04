Seis horas de aflição. Um homem de 53 anos, praticante de stand up paddle (prancha com pagaia), foi arrastado pela maré vazante e pelo vento da praia de Paço de Arcos, onde entrou na água pelas 16h30 de quinta-feira, e o Farol do Bugio, em plena barra do Tejo, onde amigos e familiares que participavam nas buscas o encontraram já depois das 23h00 - seis horas após começar a ser arrastado.









