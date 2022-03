Adriano Soares, de 67 anos, asfixiou a mulher, Madalena Macieirinha, de 63, até à morte e suicidou-se, atirando-se da varanda do segundo andar da habitação onde residiam, em Tanha, concelho de Vila Real. O homicídio, seguido de suicídio, aconteceu no nº 1 da Rua do Ribeiro e o alerta foi dado por vizinhos do casal.