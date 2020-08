Um homem de 48 anos foi detido pela PSP, na segunda-feira pelas 04h00, por ser suspeito de roubo no interior de uma residência no Lumiar, informou a força policial em comunicado.Os polícias foram alertados para um furto que estaria a decorrer e deslocaram-se ao local, onde "verificaram o suspeito a descer por um andaime com bens furtados na sua posse", que posteriormente admitiu terem sido roubados numa residência daquele prédio.O valor dos bens ascendia, aproximadamente, a 585 euros.

O homem foi presente a um Juiz de Instrução Criminal e ficou em prisão preventiva.