Homem assalta banco e foge sem nada

O alerta só foi dado às autoridades, às 06h00 desta quinta-feira, quando os vizinhos da dependência bancária ouviram soar o alarme.A PSP chegou de imediato ao local, mas o assaltante já tinha escapado há muito mas sem levar o dinheiro que estava no cofre do banco, situado na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.O assaltante, que já foi identificado pelas autoridades, atuou sozinho e com a cara destapada. O suspeito conseguiu entrar no banco pelas 03h00, partiu a porta de vidro que dá acesso ao interior e remexeu em vários objetos, mas não conseguiu abrir o cofre.O banco volta a abrir esta sexta-feira as portas.