Homem assalta banco no Funchal e coloca-se em fuga

Um banco foi assaltado esta quinta-feira de manhã na Rua Fernão de Ornelas, Funchal. O alerta foi dado cerca das 06h00 por populares que ouviram o alarme do banco a ser acionado.Segundo o que oconseguiu apurar, o assaltante fugiu sem conseguir levar nenhum dinheiro que estava guardado no cofre da entidade bancária em causa, o Novo Banco. Ainda não se sabe se o suspeito conseguiu roubar algum do dinheiro que estava guardado nas caixas dos balcões de atendimento.O exterior e o interior da entidade bancária ficaram danificados. O banco só voltará a abrir portas esta sexta-feira.A Polícia Judiciária foi mobilizada para o local e encontra-se a efetuar perícias.Em atualização