Entrou no posto de combustíveis Prio de Canelas, Vila Nova de Gaia, e ameaçou as funcionárias com uma arma falsa.No assalto, pelas 15h00 de quinta-feira, roubou 325 euros e 62 maços de tabaco. O suspeito, de 49 anos, estava alcoolizado e acabou detido pela GNR, ainda com o dinheiro.O indivíduo, sem antecedentes, mas já conhecido das autoridades por pequenos delitos, foi presente esta sexta-feira à tarde ao Tribunal de Instrução Criminal.