Homem assalta casa em Lisboa e esconde droga

Investigadores da PSP de Lisboa detiveram um homem, de 41 anos, que arrombou a janela de uma casa no Areeiro para a assaltar. Além de ter furtado cerca de 10 mil euros em material informático e de comunicações (ainda não recuperado), o assaltante usou a casa para guardar droga.



A casa assaltada tem proprietários, mas estava vazia há um mês. Sabe-se apenas que o dono fez queixa à Polícia quando viu a janela arrombada. No sábado, a PSP surpreendeu o ladrão a entrar na habitação, e deteve-o. Escondia um quilo de liamba na mesma. O suspeito ficou com apresentações.



Ver comentários