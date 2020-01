Homem assalta com ameaça de faca em Lisboa

Um homem suspeito de dois assaltos violentos na zona de Benfica no início deste mês foi agora detido pela PSP de Lisboa.O ladrão, de 28 anos, que atacava com recurso a uma faca, cometeu um roubo num café, onde sequestrou uma pessoa, fechando-a na arrecadação. Depois fugiu com vários bens retirados do estabelecimento. Noutra situação, o ladrão invadiu uma mercearia e ameaçou o proprietário com a mesma faca, obrigando-a a entregar todo o dinheiro.No entanto a vítima reagiu e o assaltante fugiu de mãos a abanar. Foi detido no dia 15, em cumprimento de mandado de detenção. Presente a tribunal, saiu em liberdade com apresentações bissemanais.