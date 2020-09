Um homem, com cerca de vinte anos, assaltou, na tarde desta terça-feira, o estabelecimento dos CTT em Fiães, Santa Maria da Feira.O assaltante entrou no edifício com uma máscara de proteção contra a Covid-19, uns óculos e um capuz, ameaçou com uma faca a funcionária da caixa e os clientes que estavam no edifício levando um saco com dinheiro. Uns metros à frente do local entrou num carro cinzento cuja matrícula foi registada e fugiu.O Núcleo de Investigação Criminal da GNR está a investigar o caso.