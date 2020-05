Homem assalta dezenas de casas na Margem Sul

Um homem de 53 anos, suspeito de dezenas de furtos em casas na Margem Sul, foi detido pela GNR do Montijo após 8 meses de investigação. Atuava "com grande mobilidade", através do arrombamento de janelas e com as vítimas no interior.Foi detido no Feijó (Almada) e atacou na Moita, Palmela, Almada, Sesimbra, Seixal, Setúbal, Grândola e Alcácer do Sal. Foram apreendidas quatro pistolas de alarme e vário material no valor de três mil euros, bem como recibos da venda de metais preciosos.A companheira, 47 anos, foi constituída arguida.