Homem assalta hotel com arma em Lisboa

Munido de uma arma de fogo numa mão e um saco na outra, um homem de chapéu na cabeça e óculos de sol na cara entrou na receção do hotel Holiday Inn na avenida João Crisóstomo, em Lisboa, na quarta-feira à tarde.Apontou a pistola ao rececionista e exigiu todo o dinheiro. Em minutos, saiu calmamente do local com 435 euros.O alerta foi dado às 19h00 à PSP, que rapidamente acorreu ao local.O funcionário explicou que o homem entrou com a arma e o saco, colocou ambos em cima da mesa da receção e exigiu à vítima que colocasse o dinheiro lá dentro.O rececionista obedeceu e o homem fugiu. A PSP acionou a PJ, que recolheu as imagens das câmaras de videovigilância, que poderão ajudar a identificar o assaltante em fuga.