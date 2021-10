Homem assalta lar de idosos em quatro minutos e leva cofre com mil euros e vários cheques

Um homem assaltou um lar de idosos em Celeirós, nos arredores de Braga. O ladrão foi captado pelas câmaras de videovigilância e está a ser procurado pela Polícia Judiciária.As imagens a que oteve acesso mostram o ladrão ainda no exterior do lar. Pouco antes das 2h00. O suspeito mostra-se tranquilamente a fumar um cigarro, passa em frente ao lar para ver o interior, vai até ao outro lado da rua para verificar que não havia mais ninguém e preparou-se para o assalto.Enfiou na cabeça um passa-montanhas, um gorro justo de malha, que cobre a cabeça até ao pescoço apenas com abertura para os olhos, e dirigiu-se ao lar.O homem verificou que as portas estavam fechadas e resolveu entrar por uma janela, esteve no interior quatro minutos, tempo suficiente para estroncar uma porta e arrombar um armário de onde retirou o cofre.Saiu pela mesma janela e colocou-se em fuga. No cofre havia mil euros em dinheiro, um par de brincos em ouro, vários cheques e documentos, chaves de carros e um terminal de multibanco.