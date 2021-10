Homem assalta lar de idosos em Vila Nova de Famalicão e leva 200 euros

Um lar de idosos foi assaltado na madrugada do fim-de-semana passado em Vila Nova de Famalicão. O ladrão conseguiu levar cerca de 200 euros em dinheiro.O homem entrou pela janela das traseiras do Centro Social de Castelões. Ainda conseguiu aceder à secretaria, mas acabou por fugir sem chegar ao cofre quando o alarme foi ativado.Também na quinta-feira ocorreu um assalto ao lar em Celeirós, nos arredores de Braga. O ladrão, que foi captado pelas câmaras de videovigilância, levou um cofre com mil euros e vários cheques.apurou que a GNR tem um grupo de investigação dedicado a este tipo de crimes, uma vez que em várias zonas do Norte têm ocorrido assaltos semelhantes em lares.