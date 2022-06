Uma mulher de 72 anos foi assaltada, esta tarde de segunda-feira, em Espinho, por um homem que escapou com cerca de 70 mil euros.A mulher tinha levantado o dinheiro, minutos antes, no balcão dos CTT. Terá sido seguida pelo ladrão, durante cerca de 500 metros, até à estação de caminho de ferro. A vítima, que foi agredida pelo assaltante, sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para uma agressão na via pública. A PSP de espinho está no local.