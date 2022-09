Um homem assaltou uma ourivesaria, ao início desta noite, no Largo dos Lóios, no Porto. O assaltante entrou no estabelecimento, pelas 19h55, e, de imediato, ameaçou a proprietária, de 41 anos, com recurso a uma arma branca. Roubou 140 euros da máquina registadora.

Na sequência do assalto, não há feridos a registar.

O homem colocou-se em fuga.

A PSP foi accionada para o local e investiga o paradeiro do assaltante.