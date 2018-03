Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem assalta ourivesaria na baixa do Porto após pedir para ver peças de ouro

Assaltante colocou-se em fuga.

Por Lusa | 19:35

Uma ourivesaria na baixa do Porto foi esta quarta-feira assaltada por um homem que levou três fios de ouro, após ter empurrado a funcionária do estabelecimento, indicou à Lusa fonte da PSP do Porto.



Segundo a mesma fonte, o assaltante dirigiu-se à ourivesaria na Rua Formosa, no Porto, e pediu para ver algumas peças de ouro, tendo de seguida empurrado a empregada, que não sofreu ferimentos, e roubado três fios de ouro, de valor ainda por apurar.



Segundo a policia, o alarme foi dado às 17h30 horas, tendo o assaltante conseguido fugir, encontrando-se ainda a monte.