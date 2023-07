Um restaurante em Almancil, no Algarve, foi assaltado duas vezes pelo mesmo homem, por volta das 05h00 desta terça-feira.Com um intervalo de 20 minutos entre as duas entradas no restaurante, o assaltante conseguiu levar uma máquina registadora, uma coluna de som, tablets, material informático e bebidas alcólicas.Ângelo Bernardino, proprietário do estabelecimento, disse aoque ficou com um prejuízo na ordem dos três mil euros.A GNR e o Núcleo de Investigação Criminal esteve no local e está a fazer diligências.